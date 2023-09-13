وزير الدفاع: الرئيس السيسى وجه بتقديم كل أنواع الدعم للشعب الليبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 08:23 مساءً - قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن مصر ترتبط تاريخيا بأشقائها العرب بروابط الدين واللغة والدم، وقد تعرضت دولة ليبيا الشقيقة خلال الأيام الماضية لإعصار مدمر، خلف ورائه العديد من الضحايا، وتسبب فى حدوث حالة من الحزن العارم في كافة أرجاء المدن الليبية.

وأضاف وزير الدفاع، في كلمته باصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "منذ اللحظة الأولى لحدوث هذه الكارثة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للشعب الليبي الشقيق، فسارعت كافة أجهزة الدولة المصرية لتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء وعلى رأس تلك الأجهزة، القوات المسلحة التي وضعت كافة إمكانياتها البحرية والجوية والبرية، لنجدة إخواننا والتخفيف من آلامهم ومساعدتهم على تجاوز تلك الأزمة".