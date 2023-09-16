وزير السياحة والآثار يتفقد مقابر الصحابة بمنطقة الأباجية بالمقطم

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار مقابر الصحابة في منطقة الأباجية بجبل المقطم، وذلك حيث زار عددًا من الآثار الموجوده بها ومنها مشهد إخوة يوسف الأسباط.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، والدكتور أبو بكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن المنطقة ومابها من آثار وأهميتها التاريخية وعمارتها وخطة الترميم والتطوير الجارية بها.

ووجه الوزير بضرورة عمل خطة طويلة الأجل للترميم وإعادة إحياء تلك المنطقة، ودراسة المستهدف بعد ترميهما، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توجيه موارد الدولة وفقا للأولويات ولتعظيم مصلحة الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله أن مشهد أخوة يوسف يعود تاريخه إلى عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ويتكون من مساحة مربعة يغطيها قبة ترتكز على أربع مقرنصات وأهم ما يميزه المحراب الثلاثي الذي يعد من أجمل المحاريب الفاطمية.