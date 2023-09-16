نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور يبحث مع وزير الخارجية الماليزي تعزيز التعاون بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير رجائي نصر، سفير مصر فى ماليزيا، إن وزير الخارجية الماليزى الدكتور زامبرى عبد القادر التقى، اليوم السبت، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى يرأس وفد مصر فى قمة مجموعة الـ 77 التي تعقد حاليًا فى كوبا.

وخلال اللقاء، ثمن الجانبين المصري والماليزي عمق العلاقات بين البلدين وما تشهده حاليًا من تطور فى شتى المجالات، وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وأشار وزير الخارجية الماليزي خلال اللقاء، إلى وجود حوالى 7 آلاف طالب يدرسون فى مصر فى عدة جامعات مصرية من ضمنهم الأزهر الشريف، مثمنا دور مصر.