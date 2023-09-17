انت الأن تتابع خبر لآجل غير مسمي .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية عن قطع الكهرباء اليوم الأحد الموافق 17 من شهر سبتمبر 2023 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في هذه الأيام

قطع الكهرباء:

[عامل يقوم بقطع الكهرباء]

قطع الكهرباء

وأعلن مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية في بيان له مساء أمس السبت الموافق السادس عشر من الشهر الميلادي الجاري، كافة المعلومات المتعلقة بقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه، عن طريق البيان الذي نشرت على الصفحة الرسمية لمركز ومدينة أجا على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع الكهرباء في الدقهلية :

[قطع الكهرباء]

قطع الكهرباء

وأكد مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لآجل غير مسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى يتم الانتهاء مما يتم القيام به من نفس اليوم من نفس اليوم، بسبب أعمال الدورية على مغذى قرية فريد غبور من محطة محولات أجا بموزع 10، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة الدقهلية الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في الدقهلية :

وأضاف مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي قري جورجينا، والصرف الصحى باللاونس، ومخبز وفقي

تنويه هام :

وتوجه مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية بطلب عاجل للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية