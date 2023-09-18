الشعب الديمقراطي عن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - أعلن حزب الشعب الديمقراطي، بكامل قياداته وأعضائه، عن تأييد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال الحزب في بيان صدر عنه اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023: "إن حزب الشعب الديمقراطي، وكامل قياداته وأعضائه على مستوى جمهورية مصر العربية، يؤيدون الرئيس عبد الفتاح الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة، من أجل صالح الشعب المصري العظيم ومستقبل الأجيال القادمة، وحماية لمقدرات الوطن وحفاظًا على المكتسبات التي تحققت على يد سيادته".