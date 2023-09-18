نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تُكرّم المايسترو سليم سحاب خلال احتفالية مئوية سيد درويش (صور) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كرّم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، المايستر سليم سحاب، خلال إحيائه للحفل الذي نظّمته اللجنة الثقافية والفنية، برئاسة محمود كامل، بمناسبة مئوية سيد درويش.
جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس النقابة، والزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، بمسرح النقابة.
وأحيا المايسترو الكبير سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، والتي أُقيمت على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد 17 سبتمبر، تحت رعاية وزارة التضامن.
وقاد المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.