نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة التفاصيل حول وزارة التضامن وأهدافها وخدماتها (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهدف وزارة التضامن الاجتماعى منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها فى رعاية أفرادها توفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان.

* كيفية التسجيل في التضامن الاجتماعي؟



- إجراءات الاشتراك بالبرنامج

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم - - - -المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

* ما هي الخدمات التي تقدمها مؤسسات التضامن الاجتماعي؟



- ذوي الإعاقة

- مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين

- دور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة

- مؤسسات رعاية وتأهيل المكفوفين

- مراكز العلاج الطبيعي

- مكاتب التأهيل

- مؤسسات التثقيف الفكري

* ما هي مؤسسات التضامن؟



مؤسسة التضامن تؤمن بأن مستويات الإدارة والمشاركة وإدارة وإعداد التقارير حاسمة لمهمتنا في سبيل خدمة عميلاتنا والتمسك بالقيم الاجتماعية الأساسية وهذا يدل على نهج منفتح لفهم احتياجات عميلاتنا ومعاملتهن بإنصاف بغض النظر عن الجنس، العمر، العرق، الاصل، الدين أو الإعاقة.

* ما أنواع التضامن؟



- التضامن المادي: يتعلق بتوفير المساعدة المادية والدعم المالي للأفراد الذين يعانون من الفقر أو الحاجة.

- التضامن العاطفي: يتعلق بتوفير الدعم العاطفي والتعاطف للأفراد الذين يمرون بصعوبات نفسية أو اجتماعية.

- التضامن الاجتماعي في المجتمع: يتعلق بالتعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع للعمل على تحقيق التغيير والتطور الاجتماعي.

* كيف يكون التضامن؟



مظاهر التعاون والتضامن

تقديم العون والمساعدة للفئات الضعيفة؛ كالفقراء، والمحتاجين، وذوي الاحتياجات الخاصة. تقديم الدعم المادي والمعنوي للقضايا الإنسانيَّة المختلفة، كقضية حقوق المرأة، وتفشي ظاهرة العنف الأسري، ومن تعرضوا للكوارث الطبيعية، وكوارث الأوضاع السياسية الداخلية.