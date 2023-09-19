نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النبراوي" عن لائحة مزاولة المهنة: هدفنا إصدار لائحة تليق بالمهندسين المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المهندس طارق النبراوي النقيب العام لنقابة المهندسين، أهمية لائحة مزاولة المهنة، لكونها تنظم العمل ولأول مرة بشكل متكامل بين كل من المهندسين والجهات المختلفة والنقابة، لافتا أن هدفنا أن تصدر النقابة لائحة مزاولة تليق بالمهندسين المصريين، الذين نفخر بهم، ونعظم قدرهم ونقدر جهودهم في كل ما يشاركون فيه من أعمال هندسية تشهدها مصر، في المشروعات القومية الكبرى.

ووجه النبراوي في تصريحات لـ "الفجر"، الشكر لكل المهندسين المساهمين في إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت من عام 2014 وحتى الآن، قائلًا: "أتوجه بالشكر لكل الزملاء المشاركين في هذا الجهد، وهو محصلة سنوات من العمل الجاد، والكل تحمَّل هذه المسئولية بشكل كبير، وسعينا طوال هذه الفترة لإنجاز وخروج اللائحة بالشكل الذي يرضي الجميع".



وأوضح نقيب المهندسين رغبته في الوصول إلى أكبر قدر من التوافق، آملين أن نصل إلى الصياغة النهائية لاعتمادها، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم التعامل بين المهندسين ونقابتهم وكافة الأجهزة، مؤكدا أن وضع لائحة مزاولة المهنة بشكلها الحالي نكون قد وضعنا أيدينا على أول لائحة نأمل أن تكون مثمرة، وتضمن حقوق ومصالح المهندسين وترتقي بمهنة الهندسة، وتضع نهاية لعهد شهد اختلافات كبيرة في تنفيذ بنود اللائحة القديمة.