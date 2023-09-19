نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رش وتجريع 2000 رأس ماشية بقافلة بيطرية مجانية في ناهيا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال احمد مدير مديرية الطب بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بإطلاق قافلة بيطرية خدمية إرشادية مجانية بناحية ناهيا بمركز كرداسة، لرش وتجريع الثروة الحيوانية.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وارشادية لخدمة ودعم المربين في كافة أنحاء المحافظة.

وشارك بالقافلة أطباء إدارة كرداسة البيطرية، وفيما يلى بيان بأعمال القافلة:-

1- رش عدد (1000) رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.

2- تجريع عدد (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

3- أخذ عدد (42) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

4- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (38) رأس ماشية.

5- علاج عدد (18) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

6- عمل ( 20 ) كشف سونار لتشخيص الامراض.

7- علاج عدد (130) طائر ضد الامراض البكتيرية.

8- عمل ندوة ارشادية عن مرض البروسيلا وتأثيره على النواحى الاقتصادية وطرق الوقاية منه.

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