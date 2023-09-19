عرض" بيروت برهان" في نادي السينما بنقابة الصحفيين 25 سبتمبر

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أحمد جودة - القاهرة - يُنظّم نادي السينما باللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، عرضًا خاصًا للفيلم اللبناني "بيروت برهان" للمخرجة الكويتية فرح الهاشم، وذلك يوم الإثنين 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمبنى النقابة.

وتعقب العرض ندوة، نقاشية بحضور مخرجة الفيلم يديرها الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب.

فيلم "بيروت برهان" عبارة عن كبسولة زمنية بين فلسطين الخمسينيات، وبيروت الثمانينيات، حتى باريس الألفية، وهو فيلم وثائقي/ روائي مدته ٩٠ دقيقة، يأخذك في رحلة لاكتشاف الهوية في مرحلة زمنية لم تعد موجودة.

يتحدّث الفيلم عن المُخرج السينمائي اللبناني الراحل برهان علوية، ويحاور أصدقاءه، وشخصيات ظهرت في أفلامه إلى جانب عدد من النقاد والإعلاميين، الذين عرفوا برهان وشاركوه أعماله أو كتبوا عنها، صُور الفيلم بين باريس، وبروكسل، وبيروت ليقدم رسالة من زمن المنفى، ورسالة من زمن الحرب.

فرح الهاشم هي مُخرجة سينمائية كويتية من أم لبنانية حاصلة على ماجستير في السينما والفنون الجميلة من أكاديمية السينما في نيويورك، وتستعد لتقديم رسالة دكتوراه عن المخرج برهان علوية في جامعة ليون بفرنسا.

ويُعتبر فيلم "بيروت برهان" هو الرقم 10 فى قائمة أفلام فرح الهاشم، التي تنتمي للسينما المستقلة، أو سينما المؤلف، وقد حازت أفلامها على العديد من الجوائز السينمائية في مهرجانات مُتعددة، من بينها جائزة أفضل فيلم عربي فى مهرجان السينما الأوروبية المستقلة عام 2014م عن فيلمها "القصير 7 ساعات"، كما حاز نفس الفيلم على 3 جوائز من مهرجان "سانتا مونيكا" لسينما المرأة في كاليفورنيا، وكذلك حصل فيلم ترويقة" في بيروت على درع التميز من وزارة الثقافة اللبنانية، مع دعم مالي، إلى جانب جائزة النقاد من مهرجان القدس السينمائي الدولي عن فيلمها "اليوم الخامس"، ومناصفة جائزة محمد بكري كأفضل فيلم يُعزز الانتماء للوطن من المهرجان نفسه عن فيلم "بيروت برهان".

وشاركت أفلامها في العديد من المهرجانات الدولية والعربية الأخرى مثل: مهرجان "مسقط السينمائي"، ومهرجان "الكويت السينمائى الدولي للسينما المُستقلّة"، ومهرجان "كان السينمائي - قسم الأفلام القصيرة"، ومهرجان "روما السينمائي"، و"النمسا السينمائي"، و"لندن السينمائي" ومهرجان "الإسماعيلية للأفلام الوثائقية" في مارس الماضي، بإلإضافة إلى عدد من المهرجانات في العاصمة اللبنانية بيروت.