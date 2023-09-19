نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى مولد النبي ﷺ.. مجلة الأزهر تصدر كتابين هديَّة للقراء عن سيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا عدة أيام على الاحتفال بمولد سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد “ﷺ” وبمناسبة ذكرى مولد النبي الذي يوافق 12ربيع الأول 1445ه، 27 سبتمبر 2023.

وعلية قامت «مجلة الأزهر» بإصدار كتابين هديَّة للقراء حول سيرته وسُنته الشريفة من تقديم الأمين العام لـ «مجمع البحوث الإسلامية»، مع عدد شهر (ربيع الأول) لعام 1445هـ كتابَين هديَّة للقرَّاء بمناسبة الذِّكرى العطرة لمولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، بعنوان: (مختَصر من خلاصة سِيَر سيِّد البشر) للشيخ العلَّامة علي بن عطية الشافعي، المعروف بـ (عُلون الحموي) المتوفَّى عام: 936هـ، و(الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسُنته الشريفة) للإمام الأكبر أ.د. عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، وهما من تقديم: فضيلة أ.د. نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

ويضمَّ كتاب (مختَصر من خلاصة سِيَر سيِّد البشر (الذي حقَّقه مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف، ويقع في (160) صفحةً- عددًا من الموضوعات؛ هي: صفات النبي، وزوجاته ومَن خطبهم، وأولاده، وأعمامه وعمَّاته، ومواليه وخَدَمه، وحرَّاسه في غزواته، ورُسُله إلى ملوك الأرض، وكُتَّابه، ورفقاء النبي النُّجباء، وأفراسه وبغاله وسلاحه وأدواته، ووفاته وانتقاله إلى الرَّفيق الأعلى، وغُسله وتكفينه.

كما يضمَّ كتاب (الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسُنته الشريفة) الذي يقع في (288) صفحةً، بين دفَّتيه بابين، تناول الأول منهما عددًا من الموضوعات؛ هي: النَّسب الشريف، ومولده -صلى الله عليه وسلم-، ونبي التوبة، والوحي، والجهر بالدعوة وإثبات الرسالة، والإسراء والمعراج، والهجرة، والجهاد، والنبي العابد، والصلاة، والصيام، ومن العبادة الذِّكر، والدعاء، ومن العبادة الصلاة على النبي، و«إنما بُعثتُ لأتمِّم مكارم الأخلاق»، ومن توجيهات القرآن، ومقام الرسول في الآخرة، بينما يتناول الباب الثاني عددًا من الفصول، هي: الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسُنته الشريفة، وتدوين السُّنة، والمحدثون في جهادهم، والوضّاعون في العصر الحاضر.

وتَنشر مجلة الأزهر الشريف مع عددها الصَّادر بصفة دورية أوَّل كل شهر عربي، ملحقَين هديَّـة لقرَّائها الكرام في التخصُّصات الشرعية والعربية وغيرها، بما يتماشَى والمستجدَّات التي تطرأ على السَّاحة في مختلِف الأصعدة، وهو ما يتَّسق مع أحد أهداف المجلة في كونها أداة تعليم وتوجيه ديني وإصلاحي للمسلمين؛ تعمل على نشر الفكر الإسلامي المستنير الذي يتبنَّاه الأزهر منذ ما يزيد على ألف عام.