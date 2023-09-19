"الصحفيين" تُنظّم ندوة حول "التكامل الاقتصادي والدور المصري في إعمار السودان"

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة أمين الصندوق،ندوة بعنوان “التكامل الاقتصادي والدور المصري في إعمار السودان”.

ويتحدّث في الندوة، السفير محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، والأستاذ الدكتور علي فليفل عميد كلية الدراسات الإفريقية، والدكتور أحمد رفعت العسقلاني وكيل وزارة التجارة والصناعة، والمهندس منجد إبراهيم يوسف المدير التجاري للشركة المصرية السودانية.

ويُدير الندوة الزميل الصحفي محمد شلبي مدير تحرير بمؤسسة دار الهلال الصحفية، وذلك يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، الساعة السابعة مساءً بمقر النقابة.