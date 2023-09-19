نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن انطلاق قافلة دعوية مع الأزهر والإفتاء الجمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الوزارة والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق القافلة يومي الخميس والجمعة: (6 – 7 ربيع الأول 1445هـ)،(21 - 22 /9/2023م).

وتضم (خمسة عشر عالمًا): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه"، وذلك على النحو التالي: