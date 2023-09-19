نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بناءً على مُقترح “الأعلى للإعلام”.. جامعة الدول العربية تحدد موضوع جائزة التميّز الإعلامي العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت جامعة الدول العربية، على مقترح الدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يكون موضوع جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة، حول مجال "إعلام الأزمات والكوارث".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي، برئاسة حمد البدري، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الاعلام والاتصال، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأقرّت اللجنة موضوع الجائزة لعام 2024، ليغطي مجال صحافة وإعلام الأزمات والكوارث، بما يواكب الأحداث التي يشهدها العالم والمنطقة العربية، كما أضيف للقوالب الإعلامية مصنف التنويهات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تقدم لجامعة الدول العربية، بعدد من المقتراحات حول مجال جائزة التميز الإعلامي العربي 2024، ومنها الإعلام الآمن للطفل، والإعلام التنموي، وإعلام المرأة، والإعلام التربوي.