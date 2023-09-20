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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم.. حار نهارا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما تكون حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجود انخفاض في نسبة الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وشبورة مائية من الساعة 4:00 حتى 7:00 صباحا على بعض الطرق، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط

حالة الطقس اليوم The Weather.. درجات الحرارة على مدن الجمهورية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الرسمي لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يكون من 1 متر إلى 1.75 متر، وحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون من معتدل إلى مضطرب ويكون ارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2،5 متر.

درجات الحرارة على من الجمهورية

حالة الطقس اليوم The Weather.. درجات الحرارة على مدن الجمهورية

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 24 درجة.

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

6 أكتوبر: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

بنها: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 24 درجة.

دمنهور: درجة الحرارة العظمى 31 درجة، والصغرى 23 درجة.

وادي النطرون: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

كفر الشيخ: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 23 درجة.

المنصورة: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 23 درجة.

الزقازيق: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

شبين الكوم: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

طنطا: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 24 درجة.

دمياط: درجة الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 24 درجة.

بورسعيد: درجة الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 24 درجة.

الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 22 درجة.

السويس: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 23 درجة.

العريش: درج الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 22 درجة.

رفح: درجة الحرارة العظمى 31 درجة، والصغرى 22 درجة.

رأس سدر: درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والصغرى 24 درجة.

نخل: درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة.

كاترين: درجة الحرارة العظمى 30 درجة، والصغرى 15 درجة.

الطور: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 24

طابا: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 25 درجة.

شرم الشيخ: درجة الحرارة العظمى 36 درجة، والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 29 درجة، والصغرى 23 درجة.

العلمين الجديدة: درجة الحرارة العظمى 29 درجة، والصغرى 22 درجة.

مطروح: درجة الحرارة العظمى 28 درجة، والصغرى 22 درجة.

السلوم: درجة الحرارة العظمى 29 درجة، والصغرى 20 درجة.

سيوة: درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 22 درجة.

رأس غارب: درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والصغرى 25 درجة.

الغردقة: درجة الحرارة العظمى 37 درجة، والصغرى 26 درجة.

سفاجا: درجة الحرارة العظمى 37 درجة، والصغرى 26 درجة.

مرسى علم: درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 27 درجة.

شلاتين: درجة الحرارة العظمى 36 درجة، والصغرى 26 درجة.

حلايب: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 27 درجة.

أبو رماد: درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 28 درجة.

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رأس حدربة: درجة الحرارة العظمى 32 درجة، والصغرى 29 درجة.

الفيوم: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 24 درجة.

بني سويف: درجة الحرارة العظمى 33 درجة، والصغرى 23 درجة.

المنيا: درجة الحرارة العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة.

أسيوط: درجة الحرارة العظمى 35 درجة، والصغرى 22 درجة.

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 36 درجة، والصغرى 23 درجة.

قنا: درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 24 درجة.

الأقصر: درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 25 درجة.

أسوان: درجة الحرارة العظمى 40 درجة، والصغرى 26 درجة.

الوادى الجديد: درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 22 درجة.

أبو سمبل: درجة الحرارة العظمى 39 درجة، والصغرى 26 درجة.