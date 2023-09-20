نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب Golden Price اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب Golden Price اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محركات البحث عن سعر الذهب اليوم، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كل ما يخص سعر الذهب اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023، وأسعار عيارات الذهب المختلفة في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء سبتمبر 2023

سعر الذهب Golden Price اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

يرجى العلم أن أسعار الذهب المقدمة لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية هي سعر الذهب اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2023 في محلات الصاغة المصرية دون إضافة المصنعية للأسعار.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

سجل عيار 24 سعر البيع 2،509، فيما سجل سعر الشراء عيار 24 2،531 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل عيار 22 سعر البيع 2،300، فيما سجل سعر الشراء عيار 22 2،320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم سجل عيار 21 سعر البيع 2،195، فيما سجل سعر الشراء 2،215 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم سجل عيار 18 سعر البيع 1،881 جنيها، فيما سجل سعر الشراء 1،899 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل سعر البيع 1،463، فيما سجل سعر الشراء عيار 14 1،477 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر الذهب اليوم سجل عيار 12 سعر البيع 1،254، فيما سجل سعر الشراء عيار 12 1،266 جنيها.

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سعر أونصة الذهب

سجل سعر الأونصة اليوم (الأوقية) سعر البيع 78،017 جنيها، فيما سجل سعر شراء الأونصة 78،727 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر بيع الجنية الذهب اليوم 17،560 جنيها، فيما سجل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم 17،720جنيها.

سعر كيلو الذهب

سعر الكيلو الذهب اليوم سجل سعر البيع 2،508،571 جنيها، فيما سجل سعر الشراء 2،531،429 جنيها.