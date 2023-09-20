انت الأن تتابع خبر لمدة يومين .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة الفيوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة كهرباء شمال الصعيد فرع الفيوم عن قطع الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر سبتمبر 2023 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في هذه الأيام

قطع الكهرباء:

[أبراج كهرباء]

قطع الكهرباء

وكشفت شركة كهرباء شمال الصعيد فرع الفيوم في بيان لها خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق العشرون من الشهر الميلادي الحالي، كافة المعلومات المتعلقة بقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه، عن طريق البيان الذي نشرت على الصفحة الرسمية لشركة كهرباء شمال الصعيد فرع الفيوم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع الكهرباء في الفيوم :

[أعمدة الإنارة أثناء التصليحات]

قطع الكهرباء

وأكدت شركة كهرباء شمال الصعيد فرع الفيوم أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة يومين لفترة ثلاثة ساعات كل يوم من الساعة السادسة صباحا وحتى تمام الساعة التاسعة صباحا مما يتم القيام به من نفس اليوم من نفس اليوم، بسبب إطار خطة الصيانة التي تقوم بها شركة كهرباء شمال الصعيد للأعمدة والمحولات والخطوط الكهربائية، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة الفيوم الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في الفيوم :

وأوضحت شركة كهرباء شمال الصعيد فرع الفيوم عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي قرى جردو واهريت ومناطق المدرسة والسنترال والسلخانة والطابونة وقرى الونايسة وأبو عويس والكوم الأصفر والقاسمية ومناع ومنية الحيط بالكامل والحسينية ومنشأة فيصل وأبو ديهوم والعيسوي وعزبة يعقوب ومجلي حنا وأبو عوض وعتامنة المزارعة وتوابعها وخلف بتوابعها. وقرى المرغني والحكيم وعزبة شاكر القاسميه وأحمد أغا والسوداني وعزبة شكري والحنبولي وحافظ حسين ومحطة رفع الطاجن

تنويه هام :

وطالبت شركة كهرباء شمال الصعيد فرع الفيوم من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية