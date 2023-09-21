حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الجمعة 22-9-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22-9-2023

مهنياً: تستقطب بعض العروض والفرص المالية، إن الجوّ إيجابي ومناسب لبحث الشروط ولتحسين الوضع الحالي

عاطفياً: تقرر والشريك اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة

صحياً: لا تتلف أعصابك وتنفعل بشدة بسبب أمور تافهة لا تستحق مجرد التوقف عندها

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22-9-2023

مهنياً: إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة

عاطفياً: قد يفاجئك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انك مطمئن البال وخفيف الظل، تبادله الاهتمام فتقوى العلاقة بينكما وتشتدّ الروابط

صحياً: كن شديد الحرص والاهتمام بصحتك وقم بكل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22-9-2023

مهنياً: أحد الزملاء يبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار على المدى الطويل

عاطفياً: يترك فينوس البيت الخامس ليدخل الى برج العقرب فيخفّ الوهج العاطفي وتدور الاتجاهات نحو علاقة غرامية في مجال عملك او في محيط مهنتك ابتداءً من الآن

صحياً: الحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22-9-2023

مهنياً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، لا تصدّق الوعود الكاذبة ولا تجازف لا مالياً ولا تجارياً

عاطفياً: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات ايجابية

صحياً: تتعدد المشاريع الترفيهية المعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاختر ما يناسبك

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 22-9-2023

مهنياً: قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، وبالتأكيد لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته

عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، وحاول النهوض مجدداً، الأسلحة اللازمة بين يديك

صحياً: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22-9-2023

مهنياً: قد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة، وهذا يزيد من حماستك ويدفعك الى التركيز على مشروع مهم

عاطفياً: تحاول تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكن هذا الامر يواجه بعض الصعوبات

صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوة من الحمية يولد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22-9-2023

مهنياً: تعيش ارتباكاً وتأجيلاً ربما لبعض المواعيد، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح

عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات الأليمة قد يسبب لك المتاعب، فلا تدع نفسك أسيراً له

صحيا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22-9-2023

مهنياً: أنت تحسد كل شخص ناجح، وهذا ليس من عاداتك، إذا كان الظرف يعاكسك، فالحل ليس بمعاداة الآخرين والتهجم عليهم وتمنّي الشر لهم

عاطفياً: العون الذي حظيت به من الشريك أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله

صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية

حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-9-2023

مهنياً: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية

عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

صحياً: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً مما أصابك أخيرا

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 22-9-2023

مهنياً: تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل

عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك لتحافظ عليه، وإلا فقدت ثقته وفقدته

صحياً: قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-9-2023

مهنياً: تتفاعل على نحومرضٍ مع محيطك، ويحمل اليك هذا اليوم انفتاحاً على مجالات جديدة، وقد تلفت نظر بعض النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة

عاطفياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول مع الشريك

صحياً: تعرف كيف تلجأ إلى أساليبك المقنعة لحث الآخرين على مجاراتك في نشاطاتك المتعددة والمفيدة للصحة

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-9-2023

مهنياً: تكون على استعداد لمواجهة أي طارئ، هذا الظرف الصعب يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول الناجعة

عاطفياً: إهمال الشريك سيكون مكلفاً جداً، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان

صحياً: لا تتردد في حزم حقائبك والانطلاق في رحلة ترفيهية بحراً تزور خلالها بعض البلدان ​