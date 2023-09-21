قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بالمركز الأوليمبى بالمعادى ومسرح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع كلًا من وزارة الشباب والرياضة والإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى أبناء الوطن.

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الإرتقاء بمستوى المعرفة لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصرى العظيم.

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الندوة الأولى كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لتنمية الوعى الوطنى لدى أبناء الشـعب المصرى، كذلك الــدور الوطنى الذى يقــوم بـــه رجــال القــــوات المسلحة لحماية حدود الدولة والتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على الوطن وصون مقدساته، مشيرًا إلى أهمية عقد تلك الندوات لتعريف الشباب المصرى بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى جهودها فى إستكمال مسيرة التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما ألقى الأستاذ محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الندوة الثانية كلمة أشار خلالها

إلى التقدير لجهود القوات المسلحة المبذولة فى دعم ركائز الأمن القومى المصرى، ودورها فى التعاون مع كافة الوزارات لإنجاز المشروعات القومية وفق رؤية الدولة المصرية.

كما ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العـــام للقــوات المسلحة وزيـــر الــدفاع والإنتــــــاج الحربــى والفريــق أســامة عســكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصرى العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كما تم خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء، والختام بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.