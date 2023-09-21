فريد زهران يُعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي للحزب، اليوم، موافقة الهيئة العليا للحزب بالأغلبية على ترشحه للانتخابات الرئاسية.

فريد زهران يخوض الانتخابات الرئاسية

وقال "زهران": عقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس اجتماعًا طارئًا امتد لعدة ساعات لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، بحضور 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا، وذلك في واقعة غير مسبوقة ودالة على مدى اهتمام الحزب بالانتخابات وضرورة اتخاذ موقف موحد بشأن المشاركة فيها من عدمه.

الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي

وأشار "زهران" إلى أن التصويت قد بدأ بعد الاجتماع واستمر عشر ساعات، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العليا بترشح فريد زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 75%، ورفض 15% وامتنع 10% عن التصويت.