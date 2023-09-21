نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأوقاف" تعلن عن مسابقة في علوم القرآن الكريم والسنة النبوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف في إطار عنايتها بالقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، إطلاق مسابقة علوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع رصد عدة جوائز مالية قيمتها مائة ألف جنيه.

مسابقة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة

جاء ذلك على النحو التالي:

أولًا: جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثانيًا: جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثالثًا: جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبار النهائي.

رابعًا: عشرة جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر في الاختبار النهائي.

خامسًا: مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بشرط الحصول على 60% فأكثر في الاختبار النهائي.

وسيكون الاختبار في علوم القرآن الكريم وعلوم الحديث فحسب، وهي مفتوحة لكل من يرغب في التقدم لها من الأئمة والواعظات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم.

للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه اضغط هنا