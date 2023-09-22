نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.. حزب الحركة الوطنية يعلن دعمه وتأييده الرئيس السيسي لفترة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، تأييده وترشيحه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الحزب خلال بيان صادر عنه منذ قليل، أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب ضرورة الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة البناء والتنمية لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

وأوضح الحزب، أنه في ظل هذا تأتي ضرورة استمرار الرئيس السيسي في رئاسة الجمهورية لاستكمال ما بدأ من مشروعات قومية وتنموية.