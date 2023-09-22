ما حكم تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي؟ الإفتاء تجيب

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أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا عدة أيام على الاحتفال بمولد سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد “ﷺ” وبمناسبة ذكرى مولد النبي الذي يوافق 12ربيع الأول 1445ه، 27 سبتمبر 2023.

عليه أوضحت دار الإفتاء المصرية ما حكم تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي؟

قائلة:- يجوز شرعًا تبادل الهدايا والحلوى إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف؛ وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» أخرجه مالك في "الموطأ" ولم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو تقييد ذلك بإباحَتِه في وقت دون وقت.