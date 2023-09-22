نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موسى" مناشدا السيسي بالترشح في الانتخابات المقبلة: لازم تستكمل المشروعات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ناشد الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال الإنجازات وبناء مشروعات الجمهورية الجديدة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في شتى المجالات المختلفة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، انتخابي للرئيس السيسي جاء بناء على قواعد من الأسس من بينها الإنجازات التي تحققت في عهده من شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية والعواصم الجديدة والمدن الصناعية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية من بينها تطوير الريف المصري وحياة كريمة وقادمته للمواطنين الأكثر احتياجا.

كما أشاد محمد موسى، بمشروع مبادرة علاج فيروس سي منذ توليه الحكم، مضيفا: "مبادرة فيروس سي كفيلة تخليني انتخب الرئيس السيسي، لأنه حافظ على صحة المصريين، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تحولت إلى غرفت عمليات بقيادة الرئيس السيسي أثناء فترة انتشار فيروس كورونا وما قدمه الجيش الأبيض من دور بطولي في هذه الأزمة.