نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤدي شخصية «كرومبو» يكشف سر اختفائه عن الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد سعودي، صاحب الأداء الصوتى لشخصية كرومبو، سر اختفائه عن الوسط الفني، قائلا: معنديش علاقات كويسة حاولت أسعى لكن الموضوع مش سهل خالص، ومعظم الأعمال اللي اشتغلتها كانت صدفة".

وأوضح الفنان أحمد سعودي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أسباب توقف البرنامج، لافتا إلى أن صاحب الفكرة توفى ونشبت العديد من الخلافات والقضايا بينه وبين شريكه.

وأشار صاحب الأداء الصوتى لشخصية كرومبو، إلى أنه متعدد المواهب ويلعب العديد الأدوار من بينها التمثيل والتقليد والغناء، لافتا إلى أنه شارك في العديد من الأعمال الفنية من بينها وش سلندر وفصل المشاغبين وحودة وحمودة.