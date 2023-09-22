نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنمية المحلية: حريصون على تمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن داخليا وخارجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك رافدين من روافد تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصاديا.

وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على النهوض بالمجتمع في قرى الريف الأكثر فقرا والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، لتحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، المرأة تحتل العديد من المناصب القيادية بنسبة تصل إلى 47 % على مستوى المحافظات، مضيفا: أطلقنا العديد من المبادرات فى احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التى تتميز بها القرى، وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا.