نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الفلاحين: ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية مطلب مُلح من المزارعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة مطلب مُلح من كل المزارعين، قائلا: استغربت من حب المزارعين الكبير للرئيس وبشوف ده في عيونهم".

وأضاف الحاج حسين أبو صدام خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي أعاد الأمن والاستقرار لمصر وأوقف التعديات على الأراضي الزراعية، ووضع خطة لاستصلاح 4 مليون فدان، ومباردة حياة كريمة التي أعادت الروح في جسد المواطنين.

تابع نقيب الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الفلاح في أولويات الدولة المصرية، مما دفع الجميع بأن يكونوا على قلب رجل واحد في مطلب بضرورة استمرار الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.