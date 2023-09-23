نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين يُهدي أسرة "هيكل" 4 وثائق له في النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهدى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، 4 وثائق فريدة للأستاذ بالنقابة.

ونشر الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، صور من هذه الوثائق الفريدة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتمثّلت تلك الوثائق في الآتي:

- وثيقة يوم ميلاد الأستاذ هيكل والصفحة الأولى من الأهرام.

- وثيقة أول يوم توليه رئاسة التحرير الأهرام.

- وثيقتان من ملف قيد الأستاذ حسنين هيكل في النقابة.

وكان قد بدأ منذ قليل، حفل مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بذكرى المئوية لميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل، وحفل تسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في دورته السابعة، للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد، وذلك بالمتحف القومي للحضارة.

فيلم وثائقي

عرضت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فيلمًا وثائقيًا تاريخيًا عن حياته، وذلك خلال انطلاق فعّاليات حفل مئويته، الذي تنظّمه اليوم بالمتحف القومي للحضارة.

وتناول الفيلم حياته، وأسرته، وتعليمه، وبدء عمله بالصحافة، وتاريخه المهني والسياسي، وعلاقته بالرؤساء، والجوائز التي حصل عليها، وغير ذلك.

مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007، إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميّزوا في أعمالهم الصحفية، كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلّبه المهنة من مواكبة لما هو جديد؛ حيث تُقدّم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميّز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيهًا مصريًا، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانًا أو شابات، تميّزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

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