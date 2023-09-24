نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.. نقيب الفلاحين ينضم لحملة “مواطن” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، انضمامه إلى حملة “مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن”، من أجل دعم وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال أبوصدام، في تصريحات لـ "الفجر"، إنه يتشرف بالانضمام إلى كوكبة من رموز وقادة المجتمع يؤمنون بحب الوطن وإخلاص نواياهم لصالحه وليس من أجل مصالح شخصية.

وتابع: "يشرفني ويسعدني ان اكون ضمن فريق العمل بحمله مواطن لدعم مصر بقيادة المحترم المنسق العام للحملة الأستاذ محمد فاروق داعم بكل ما استطيع في أي موقع بالحملة".

وكان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.