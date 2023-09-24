نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حار على القاهرة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح وشبورة

وبحسب خبراء الأرصاد، يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلا عن انخفاضا فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة

وتستعرض بوابة “الفجر” بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية حسب ما كشفت هيئة الأرصاد الجوية في التالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الجيزة الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الدقهلية الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الغربية الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى البحر الأحمر الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى شمال سيناء الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى جنوب سيناء الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 34