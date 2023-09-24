نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمركز البدرشين.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الإستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الشهيد نصر قاسم الثانوية المشتركة ومدرسة الشهيد صالح فخري الأعدادية بنات بميت رهينة ومدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الأعدادية بنين ومكتب توجيه التربية الأجتماعية بمدينة البدرشين.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، مشددا بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الأستعدادات النهائية لأستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة والتأكيد علي مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

كما ألتقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المعلمين مؤكدا لهم حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠.

مشيرا إلى ان المعلم يقع علي عاتقه المسؤلية الأولى في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الاسرة للتشجيع المستمر للطلاب علي تحصيل العلم والمعرفة لأعداد جيل قادر علي مواجهة تحديات المستقبل.

ومن ناحية أخرى تفقد الشهابي أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة وأعمال عداية خط الصرف الصحي بطريق المريوطية.

حيث وجه الشهابي، برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين وسمير حجازي مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.

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