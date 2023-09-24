أخبار مصرية

وزير الأوقاف يعلن الصلاة على النبيﷺ في مساجد مصر يوم الثلاثاء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن الصلاة على النبيﷺ في مساجد مصر يوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. مختار جمعة،  قيام مساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليلة مولده في يوم الثلاثاء القادم.

 
وذلك في إطار جهود الوزارة الدعوية واحتفالًا بميلاد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تصدح (300) من مساجد مصر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 الموافق 11 من شهر ربيع الأول 1445هـ عقب صلاة العشاء (ليلة مولده "صلى الله عليه وسلم")، والمشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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