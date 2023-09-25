قاعة المؤتمرات تستعد لمؤتمر إعلان جدول انتخابات الرئاسة بأحدث التجهيزات..صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 02:38 مساءً - استعدت قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، لاستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ومندوبى الصحف ووسائل الاعلام لتغطية المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة اليوم لإعلان قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، والجدول الزمنى لمواعيدها.

وتم تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بأحدث التجهيزات غير المسبوقة للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث تم وضع الملصقات التوعوية للمشاركة فى الانتخابات داخل وخارج القاعة.

وحول تنظيم المؤتمر فقد تم تخصيص موظفين لاستقبال ضيوف المؤتمر والحصول على تصاريح الدخول.

ومن المقرر أن يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في المواعيد التي ستتحدد داخل مصر وخارجها.

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2 - ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5 - ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7 - ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8 - ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ويشترط لقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2 - أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.