غدًا.. "التهامي" يُحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - يحيى الشيخ محمود التهامى، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية".

يُقام الحفل غدًا الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويشدو التهامى بعدد من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بينها " قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين/ أن الاحتفالية تأتي في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياء لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد -عليه الصلاة والسلام- مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم، والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم-.

ووجّه الشكر للشيخ محمود التهامي على اهتمامه بمشاركة الصحفيين في هذه الاحتفالية، كما وجّه الشكر للزميلة منى الصاوي الصحفية المُتخصصة في ملف الإنشاد الديني بمؤسسة دار التحرير، على جهودها في التحضير للحفل.

من جانبه، أشاد "التهامي" بجهود نقابة الصحفيين في نشر الثقافة، ورفع الوعي، والحفاظ على الهوية المصرية، لا سيما جهود دعم الإنشاد الديني كونه مكوّنًا رئيسيًا للهوية، وتشكيل الوعي الفني والثقافة.

وأضاف أن نقابة الصحفيين كيان عريق، يضم قامات الدولة المصرية من كُتّاب ومُفكّرين وأدباء، مُوجهًا الشكر لنقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي على الدعوة لإحياء الحفل.

الحفل يحضره الزملاء الصحفيون وأسرهم، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المُحبين للإنشاد، كما ستوضع شاشات عرض خلال الحفل بأدوار النقابة، حتى يتمكّن أكبر عدد من متابعة الحفل.