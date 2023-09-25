تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية باليوم والساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - تنشر "صوت الأمة" الجدول الزمنى التفصيلي، للانتخابات الرئاسية 2023، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023.

- تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا لـ 5 مساء من 5 إلى 14 أكتوبر وينتهي العمل فى اليوم الأخير الساعة 2 ظهرا.

- إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

- تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء خلال يومى 17 و 18 أكتوبر.

- فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

- إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

- تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء خلال يومي 23 و 24 أكتوبر.

- البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و 28 أكتوبر.

- تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، من 29 أكتوبر لـ 7 نوفمبر.

- اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.

أخر موعد لسحب طلبات الترشح يوم 8 نوفمبر.

- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

- أخر موعد لتنازل المرشح يوم 15 نوفمبر.

- نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 نوفمبر.

- توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج من الساعة 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.

- انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة خلال أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.

- الانتخاب داخل مصر الساعة 9 صباحا لـ 9 مساء أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر.

- انتهاء فرز الأصوات وتسليم المحاضر للجان العامة وصدور القرارات بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.

- تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.

- البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و 16 ديسمبر.

- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.