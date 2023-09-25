نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تعديل مواعيد قطارات بعض خطوط الوجه البحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 / 9 / 2023.

مواعيد قطارات الوجه البحري

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتلبية لرغبة جمهور الركاب.

وتقرر تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر دمنهور / قلين ليقوم من دمنهور الساعة 2:20 مساء ويصل قلين الساعة 3:35 مساء.

كما تقرر تعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر قلين / دمنهور ليقوم من قلين الساعة 3:50 مساء ويصل دمنهور الساعة 5:05 مساء.

وتقرر أيضا تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر طنطا / دمنهور ليقوم من طنطا الساعة 11:20 صباحا ويصل دمنهور الساعة 2:15 مساء.

وتم تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر دمنهور / طنطا ليقوم من الساعة 3:45 مساء ويصل طنطا الساعة 7:05 مساء.

كما يتم تعديل قطار 884 / 883 إكسبريس تحيا مصر بيلا / الإسكندرية ليقوم من بيلا الساعة 11:50 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 4:10 مساء.