الخشت أمام الرئيس السيسي: جامعة القاهرة ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:36 مساءً - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إنجازات الجامعات المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غير مسبوقة بالأرقام وعلى أرض الواقع، جميع الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية ومنظومة البحث العلمى، وكل الجامعات المصرية تتقدم فى التصنيفات العالمية، وأن جامعة القاهرة حققت تقدمت جيلين لتصل إلى الجيل الرابع، وكسرت حاجز أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، واجتياز 100 جامعة على مستوى العالم فى 5 تخصصات.

وتابع "الخشت" خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رؤساء الجامعات فى الإسماعيلية: تم رفع تصنيف الجامعات فى المؤشرات الدولية، بتصنيف كيو أس البريطانى المعلن من شهور، أن جامعة القاهرة تتقدم 184 مركزا بعد أن كانت 560 وأصبحت مركز الجامعة 371، وأيضا تصنيف سماجو أن جامعة القاهرة من أفضل 25% جامعة فى العالم فى البحث العلمى، والتقدم فى تصنيف شنغهاى 100 مركزا.

وأضاف "الخشت"، باعتبار ما ذكره تصنيف أكسفورد فإن جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم الحكومة المصرية فى المؤشر العالمى لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي.