نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأزهر تعلن فتح باب التسجيل للمستجدين بالثانوية الأزهرية كفرصة أخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الأزهر الشريف، فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023/ 2024، وذلك للطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات، وذلك بدابة من صباح الخميس المقبل 28 سبتمبر 2023 وحتى مساء يوم الجمعة 29 من نفس الشهر.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن ذلك جاء في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحرصًا على مستقبل الطلاب.

وجاء في البيان القرارات التالية:

- أولًا:

1- فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية وتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023/ 2024م.

2- الطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات.

ثانيًا:

فتح باب التسجيل للطلبة الوافدين على منح وبمصروفات من صباح يوم الخميس الموافق 28/ 9 إلى مساء يوم السبت الموافق 30/ 9، وذلك من خلال موقع خدمات الجامعة من هنــــــــــــــــا.

علمًا أن المواعيد المذكورة هى آخر موعد للالتحاق بالجامعة حيث سيبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023م.