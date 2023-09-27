تأييدا للرئيس السيسي.. تدشين حملة "مواطن" لدعم مصر بالجيزة

أحمد جودة - القاهرة - أحمد مشاعيل منسقا لجنوب المحافظة..

دشن عدد من عائلات وأهالي محافظة الجيزة حملة مواطن لدعم مصر، تحت شعار كن مع الوطن، لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك من أجل استكمال ما بدأ من نقلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، على كافة الأصعدة.

وقال الحاج أحمد مشاعيل منسق الحملة بجنوب الجيزة ومركز العياط، إن الحملة ستعمل من الآن على دعوة الجميع للمشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما له من حق علينا وواجب يجب تأديته.

وأضاف منسق الحملة بجنوب الجيزة، أن قطار الوطن انطلق في عهده ولا بد أن يستمر ونحن معه ولن نتركه يسير وحده وسنصل بمصر إلى ما يليق بها وبحجمها وتاريخها وحضارتها.

كان محمد فاروق منسق عام حملة مواطن لدعم مصر، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها وطني محب ومخلص لهذا الوطن.