نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم سيشهد انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتستعرض بوابة “الفجر” درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات الجمهورية حسب هيئة الأرصاد الجوية في التالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.