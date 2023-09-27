نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس الاربعاء 27 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس الاربعاء 27 سبتمبر 2023: يبحث عدد كبير من المواطنين من خلال محرك البحث جوجل عن حالة الطقس، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كل ما يخص حالة الطقس وفق هيئة الأرصاد الجوية.

يكون طقس اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبر وتسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية، والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا شمال البلاد وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاربعاء 27 سبتمبر 2023

حالة الطقس الاربعاء 27 سبتمبر 2023

يوجد شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة 4: 7 صباحًا تقريبا.

انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الاربعاء

حالة الطقس الاربعاء 27 سبتمبر 2023

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

مطروح العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

سوهاج العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

قنا العظمى 43 والصغرى 26 درجة مئوية.

أسوان العظمى 45 والصغرى 27 درجة مئوية.

حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط

البحر المتوسط: خفيف: معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.5 متر، اتجاه الرياح جنوبية شرقية، شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج 1.5: 2 متر، اتجاه الرياح شمالية غربية.