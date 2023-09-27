وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - اللواء هشام آمنة يوجه بسرعة الإنتهاء من تطوير المدارس وإزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة في نطاقها

اللواء هشام آمنة : استمرار تنظيم معارض"أهلاً بالمدارس" لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية بأسعار مناسبة في جميع المحافظات

في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن الاستعدادات الكاملة لإنطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2024 على مستوى جميع المحافظات ، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لها ،وتوصيل البنية الأساسية لكافة المدارس فى المراحل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالعملية التعليمية ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية.

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم تنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير ، حيث وجه وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات، واستكمال كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد المحدد له في 30 سبتمبر 2023 ، ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية ، وتذليل العقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة تتابع تنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بمجلس المحافظين الاخير الخاصة بالإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

وكلف اللواء هشام آمنةالسادة المحافظين بمتابعة مدى استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات للعام الدراسى الجديد، والإلتزام بإجراءات استلام المدارس الجديدة، وتوفير المرافق الحيوية بها، والإنتهاء من تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسى، وإجراء الصيانة اللازمة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظا ًعلى صحة التلاميذ من الامراض.

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية فى محافظاتهم بإزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، اضافة الي أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية، مشددا على قيام السادة المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات.

وأكد وزير التنمية المحلية على قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتكثيف تنظيم المعارض " أهلاً بالمدارس" واستمرارها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25 %، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة ،موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، مطالباً الأجهزة التنفيذية في المحافظات بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والإلتزام بها على مدار أيام المعرض.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسى الجديد والاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية.. مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.