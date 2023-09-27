الرئيس السيسي: مسيرة حياة النبى تؤكد أن العسر يصاحبه اليسر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد لكل ذي بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين.. الذين يعملون صالحًا ابتغاء مرضاة الله وتحقيق مصالح الناس.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف: "وإننا، إذ نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام نثق في الله سبحانه وتعالى وفى قدرة شعبنا الصامد الأبي على اجتياز الصعاب مهما كانت وتحويل الأحلام إلى حقيقة وصنع المستقبل المزدهر الآمن".