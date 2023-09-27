أبو العينين بعد توقيعه على تزكية الرئيس السيسي: القادم أفضل .. ومصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 01:27 مساءً - وقع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال "أبو العينين"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسى عاهد الشعب على العمل والانجاز فأوفى بالعهد ونجح فى الانتقال بمصر من حال لحال، واستطاع زرع الأمل واستنهض الهمم وفجر الطاقات، فحققت مصر فى أقل من 9 سنوات ما كان يحتاج الى 100 عام فى كافة المجالات وانطلقت التنمية والمشاريع القومية فى كافة ربوع مصر وفق رؤية مصر2030.

وقال إن مصر أصبحت أقوى على كافة مؤشرات التنمية الشاملة وأكثر قدرة على التغلب على أى تحديات وصعوبات، مؤكدا أن التحديات الحالية الناتجة عن الأزمات الدولية سوف نتجاوزها.

وأكد وكيل مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة والقيادة التى تحتاجها مصر وتليق بها، لديه الوعى والحكمة والارادة الصلبة ولديه الرؤية الطموحة والقدرة على تنفيذها الذي يبني ويعمر ويغير الواقع ليبني مصر الجديدة التي نفخر بها جميعا.

وأضاف أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية هو عبور ثان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. وما من أجنبي يزور مصر ويرى كم هذه المشروعات بهذه المعدلات غير المسبوقة في الإنجاز إلا ويسأل كيف استطعتم تحقيق كل ذلك في خلال هذه الفترة القصيرة؟

وأكد أبو العينين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدخل لمصر قيما وفكرا جديدا.. فكل دقيقة لها ثمن لأننا نسابق الزمن من أجل التنمية، وأن ثروة الدول ليست فى مواردها وإنما في كيفية استغلالها وتعظيمها للقيمة المضافة من هذه الموارد وهو ما حققته المدن الجديدة التى تحولت من صحراء لا قيمة لها إلى مجتمعات عمرانية ذكية أضافت لأصول الدولة 10 تريليونات جنيه وموقع مصر الذى يتم الاستفادة منه لتصبح مصر مركزا لوجسيتيا وصناعيا وعالميا .. مشيرا إلى أن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز حقوقه أصبح الهدف الأسمى لكافة مشروعات الدولة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الانتعاش وتدفق الاستثمارات، والمرحلة القادمة مرحلة جني الثمار.

ودعا النائب محمد أبو العينين، الشعب المصري بالنزول لاختيار مرشحه الرئاسي قائلا: "انزل واختار رئيسك"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضحى بنفسه ووقف مع إرادة الشعب وتصدى لكل المحاولات والأجندات.

واختتم حديثه موجها رسالة للمصريين: " الشعب المصرى شعب وفيّ .. ويعلم من يحمل الخير ومن يحمى الوطن ويصون مقدراته وأنه يبادل الرئيس عهدا بعهد ووفاءً بوفاء.