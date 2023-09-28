نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

قال نقيب الإعلاميين، إن تلك الذكرى العطرة الطيبة، نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام، ويستلهم الشعب المصري منها التكاتف لإقامة دعائم الجمهورية الجديدة، لينعم بكل ما يصبوا إليه من تنمية ورخاء وأمن وأمان.

ودعى المولى- عز وجل- أن يحقق لمصر كل تقدّم ورقي وازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة للبلاد.