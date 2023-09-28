نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتقنين الأوضاع.. إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس هيئة الأوقاف عن إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح بهيئة الأوقاف المصرية وتيسيرات كبيرة في طرق السداد

إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف

وتابع أحمد عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف المصرية أن هيئة الأوقاف المصرية تعلن عن فتح باب التقدم لتقنين الأوضاع والتصالح مع هيئة الأوقاف بإجراءات ميسرة وتيسيرات في السداد على أن تقدم طلبات التقنين أو التصالح إلى السادة مديري مناطق الهيئة وفقًا للنطاق المكاني للعين محل التقنين.



على أن تسري تلك التيسيرات والحوافز على الطلبات التي تقدم اعتبارًا من 1/ 10/ 2023م وحتى 31/ 12/ 2023م، كحد أقصى لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

علمًا بأنه بعد ذلك التاريخ ستقوم الهيئة بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفين أو متعدين على مال الوقف، مع عدم وقف أي إجراء قائم قبل إتمام عملية التصالح أو التقنين.