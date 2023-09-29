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نقيب المحامين يجري جولة تفقدية للمقر الجديد بغرب طنطا | صور

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية للمقر الإداري الجديد لنقابة غرب طنطا، برفقة محمد خليل، النقيب الفرعي، وذلك على هامش الاحتفالية التي تقيمها النقابة الفرعية لتكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من المحامين.

واطلع نقيب المحامين، على مراحل تجهيز المقر، وأوصى بسرعة الانتهاء من ما تبقى من أعمال، وتجهيزه بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين، وذلك لافتتاحه مطلع عام 2024.

وجددت النقابة العامة للمحامين في عهد عبدالحليم علام، العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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