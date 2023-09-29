معاون رئيس الوزراء الأسبق: التحديات التي تواجه مصر تحتاج إلى قائد بمواصفات خاصة

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أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة المصرية تخوض العديد من المعارك والتحديات لمواصلة عملية التنمية ومواجهة تأثير الأزمات العالمية على مصر والتعافي منها سريعا.

وأضاف الدكتور هشام فهمي معاون خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التحديات التي تواجه مصر تحتاج إلى قيادة بمواصفات خاصة قادرة على اتخاذ القرارات بكل حسم وقوة في فترة قصيرة جدا ووقت مناسب، وهو ما حدث من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة تولية المسئولية منذ عام 2014 حتى الآن.

وأشاد معاون رئيس الوزراء الأسبق، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين، وتطوير البنية التحتية في جميع القطاعات المختلفة من الكهرباء وشبكة الطرق وغيرها.