نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد عيد بكر، بأن "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" مصنع 200 الحربي، وهو أحد المصانع التابعة للوزارة قام بتنظيم احتفالية خاصة لتكريم 99 من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، بحضور المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المصنع.

جاء ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة للإنتاج الحربي لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتحسين بيئة العمل.

وخلال الاحتفالية حرص رئيس مجلس إدارة المصنع على توجيه الشكر للعاملين المكرمين، وتهنأتهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدًا بدورهم في إعلاء قيمة المصنع، كما اشار " جمال الدين " إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربى على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

وعقب التكريم أكد رئيس مجلس الإدارة على أن ( مصنع 200 الحربى) لا ينسى أبنائه العاملين، وأضاف أنه سيتم دعوة عناصر من العاملين المحالين للمعاش لحضور جميع الاحتفالات والانجازات بصفه مستمره لمشاركة زملائهم والحرص على تواصل الأجيال.

وفي سياق متصل صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى أن المهندس عبد الرؤوف موسي نظم لقائين للعاملين بقطاع التدريب وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء الوظيفي بالقطاع.

وأكد "بكر" على حرص رئيس قطاع التدريب، على التواصل مع العاملين بالقطاع، إيمانًا منه بضرورة العمل وفق روح الفريق، مؤكـدًا على سعيه لتحقيق مطالب العاملين، وتحديد توقيتات زمنية محددة لبحث تلك المطالب، مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لا بد من القيام بها، مشيداُ بالدور الحيوي والفعال الذى يقوم به قطاع التدريب فى خدمة أهداف وزارة الإنتاج الحربى وتحقيق استراتيجيتها، وفى النهاية هنأ السيد المهندس رئيس قطاع التدريب العاملين بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف متمنيًا لهم التوفيق والسداد فى اداء رسالتهم.