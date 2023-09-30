نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإنفوجراف والفيديو.. التضامن الاجتماعي في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 28 سبتمبر.

وتستعرض "الفجر"، أبرز تلك الأنشطة وهي كالآتي:-



الجمعة 22 سبتمبر:

أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذى نظم تحت عنوان "الحياة حلوة" بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة 42 دولة عربية واجنبية.

كما كثفت حملة وزارة التضامن "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية نشاطها وتنجح في الوصول 136 قرية عبر157 مكتب تاهيل على مستوى 16 محافظة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى.

وأطلقت المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مبادرة لرفع وعي أبناء المناطق المطورة، وتنطلق من روضة السيدة والخيالة وأهالينا بإجمالي ٣٥٦ شابة وشاب، ويواصل تدريباته المتخصصة للمخطوبين ولأبناء مصر كريمي النسب.

السبت 23 سبتمبر:

ودشنت احتفالا باليوم العالمي للغة الإشارة «المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة»، وتعلن إطلاق حملة لتوفير ألف سماعة وألف هاتف محمول للطلاب الصم وضعاف السمع وللعاملين الجدد لدمجهم في محيط العلم والعمل.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذى نظمته مؤسسة هيكل للصحافة العربية بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم، برنامج تحدى الشباب من أجل تعزير الدور المجتمعي للشباب والحفاظ على البيئة.

في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة اﻷقصر ومؤسسة اي اف جي للتنمية الإجتماعية، تم الاحتفال بتسليم المرحلة الثانية من تسليم المنازل المطورة ضمن مشروع تطوير قرية الدير القديم بإجمالي 66 وحدة سكنية.

الأحد 24 سبتمبر:

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بشأن تأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم في سوق العمل وفي المجتمع.

والتقت القباج مارتن كريل المدير الاقليمى لديسكفرى لمناقشة الانتهاء من المنهج الجديد لحضانات الطفولة المبكرة التي تستهدف الأطفال تحت سن أربع سنوات، في إطار تطوير البرنامج القومي للطفولة المبكرة.

وترأست وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائيةـ واللجنة توافق على منح وتحسين 2000 حالة معاشات استثنائية.

ووقع أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الاهلى، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "مسن الخير" للتعاون في المجالات والأنشطة المختلفة المقدمة للمسنين.

- في إطار جهوده في دعم مجتمع اللاجئين، ومن خلال مشروع "الصحة للجميع"، الهلال الأحمر يوفر الدعم لأكثر من 60 مشروع متناهي الصغر وتأهيل المستحقين فنيا لريادة الاعمال.

الإثنين 25 سبتمبر:

برنامج السيدات يمضين قدما المنفذ بالتعاون بين برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يستكمل أنشطته في محافظة الجيزة في إطار تنفيذه للنسخة الثالثة من تدريباته لتأهيل مستفيدات تكافل وكرامه لسوق العمل.

واستعدادًا للعام الدراسى الجديد، مديريات التضامن الاجتماعى تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوزيع الزى المدرسى والحقائب ومستلزمات الدراسة على الفئات الأولى بالرعاية، وتنتهي من تكريم من أبناء مؤسسات الرعاية المتفوقين دراسيا.

ونفذ برنامج التربية الأسرية الإيجابية برنامج إعداد مدربين لأعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم والتدريب، وذلك لتطوير قدراتهم على استخدام دليل التربية الإيجابية بشكل موحد.

الثلاثاء 26 سبتمبر:

وتفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن مشهد الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية لآفاقها في مصر بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد.

وتستمر التضامن الاجتماعى في استقبال مشاركين في المسابقة التي أطلقتها بعنوان "بطل من بلدنا" في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك حتى 30 من الشهر الجارى وإقبال واسع من الشباب بمحافظات الجمهورية للاشتراك.

ونفذ صندوق الاستثمار الخيرى "عطاء" ورشة عمل لمشروع "قدرات بلا حدود" لتأهيل الجمعيات العاملة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقات النمائية، والورشة تستعرض المعايير الفنية ومخرجات المشروع.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمعية "التطوير والتنمية" في انطلاق فعالية توزيع جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدنى في نسختها السادسة، وتكريم الفنان محمد صبحى سفير النوايا الحسنة بجائزة التميز لرواد العمل التنموي.

وشاركت القباج باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى عبر تقنية الفيديو كونفراس، وتؤكد أن الإسكان الاجتماعي جزء أصيل من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف بها الدولة توفير إسكان آمن وملائم للجميع.

الأربعاء 27 سبتمبر:

ونفذ الهلال الأحمر المصرى تدريب علي الاسعافات الأولية والدعم النفسي لعدد من القاده المجتمعيين من اللاجئين والمهاجرين من جنسيات ومناطق مختلفه، فى إطار تنفيذ مشروع "الصحه للجميع" ودعم المجتمع للتدخل في أوقات الازمات.

واستعرض عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، آليات استثمار التكنولوجيا الحديثة للوقاية من المخدرات بمؤتمر دولي بإسبانيا بمشاركة الأمم المتحدة وممثلي وزراء الداخلية على مستوى الدول العربية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، اللقاء التنشيطى على منهج التدريب الإلزامى الموحد للأسر الراغبة فى الكفالة بحضور ممثلى مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية وعدد من الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

وشهدت القباج توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومؤسسة ساويرس، وبنك الطعام، ومنظمة يونيسف، والجامعة الأمريكية، وشركة أوراسكوم، للإنشاءات لتنفيذ مشروع "زيادة التحاق الأطفال بدور الحضانة"، وتؤكد الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة لبناء الإنسان.

الخميس 28 سبتمبر:

وشاركت التضامن الاجتماعي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في حفلها الختامي للمسابقة الإقليمية لإطلاق مبادرات الوقاية من المخدرات، وذلك في إطار دعم عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر.

مشروع "تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة" والمنفذ يالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وشركة لوريال الفرنسية، وكير مصر ينفذ تدريبا للعاملين بمراكز استضافة وتوجيه المرأة علي برنامج إدارة حالات العنف ضد المرأة.

ونظمت مديرية التضامن بقنا معرضا لمشروعات الأسر المنتجة واشادة الحضور بجودة وتميز المنتجات، في إطار مشاركتها بالاحتفال باليوم العالمى للسياحة بمعبد دندرة بقنا.

ونظمت احتفالية "فى حب مصر" لدعم التواصل وإعادة الدمج لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بعدد من المحافظات، والفعالية تتضمن مسابقات ومعرض فنى ومشغولات يدوية.